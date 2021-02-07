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Специалисты ВОЗ нашли «важные улики» о роли рынка в Ухане при вспышке COVID-19
Фото: twitter.com/carriesheffield

Специалисты ВОЗ нашли «важные улики» о роли рынка в Ухане при вспышке COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые изучают происхождение коронавирусной инфекции, обнаружили «важные улики» в китайском Ухане. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Bloomberg.

По словам американского зоолога Петера Дашака, ученые сделали несколько находок во время обследования рынка мяса и морепродуктов в Ухане. Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами и посетила места, где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года.

Специалисты сделали вывод, что источником первых заражений не мог быть уханьский рынок мяса и морепродуктов, потому что дальнейшие исследования выявили случаи коронавируса, не связанные с этим местом. Тем не менее ученые нашли там ключевые улики для расследования. Дашак не стал делиться подробностями. Планируется, что основные результаты исследования будут опубликованы 10 февраля.

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