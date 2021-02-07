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Вакцину «Спутник V» окончательно одобрили к применению в Венгрии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вакцину «Спутник V» окончательно одобрили к применению в Венгрии

Кирилл Николаев

Здоровье

Венгерский национальный центр здравоохранения окончательно одобрил к использованию российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Национальный центр общественного здравоохранения завершил исследования российской вакцины. Специалисты пришли к выводу, что препарат соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества и может быть использован на людях.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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