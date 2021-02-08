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Путин назвал ключевые факторы национальной безопасности России
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин назвал ключевые факторы национальной безопасности России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России ключевыми факторами национальной безопасности стали технологический суверенитет и наука. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в понедельник, 8 февраля.

— Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей, — отметил глава государства.

Путин добавил, что ведущие мировые сообщества считают науку одним из стратегических приоритетов, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал приоритетным направлением для властей заботу о русском мире.

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