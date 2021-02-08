Песков назвал защиту русского мира приоритетом для властей России

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Забота о русском мире была и остается приоритетным направлением для российских властей. Об этом заявил в понедельник, 8 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира (будут приоритетом — прим. «ВМ»), — пояснил представитель Кремля, комментируя тему работы с соотечественниками за рубежом.

Кроме того, Песков ответил на вопрос, является ли Украина частью русского мира, ведь там живет много русскоговорящих людей.

— Они все относятся к русскому миру. Культурные связи, исторические связи, общие корни — отрицать их было бы большой глупостью, — отметил пресс-секретарь российского президента.

Он пояснил, что Киев проводит линию отрицания общности стран. Кремль такую позицию не одобряет. Также Песков назвал поддержку русского мира «мягкой силой» РФ, в поддержку которой не используются меры, противоречащие международному праву.

По словам представителя Кремля, любая страна имеет право на поощрение контактов между людьми, а также рассказывать о литературе, искусстве и науке, сообщают «Известия».

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