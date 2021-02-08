«Где деньги, Зин?»: Путин прокомментировал проблему с зарплатами ученых в регионах

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания совета по науке и образованию в понедельник, 8 февраля, пожаловалась президенту России Владимиру Путину на уровень зарплат. Женщина сообщила, что ее зарплата как старшего научного сотрудника в настоящее время составляет 25 тысяч рублей, также с этого 2021 года ей положена надбавка шесть тысяч рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов доложил главе государства, что ученые Новосибирской области обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону, а Проскурина работает на полставки. Однако женщина возразила и сообщила, что работает полный рабочий день. Тогда Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о среднем уровне заработной платы в регионе. Тот ответил, что он составляет 39 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что в этом случае у ученых должна быть зарплата 78 тысяч рублей.

— Где деньги-то?.. Где деньги, Зин? — цитирует главу государства РИА Новости.

В результате президент Российской Федерации поручил министру финансов России Антону Силуанову и министру просвещения РФ Сергею Кравцову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

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