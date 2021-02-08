Путин: Лидер в глобальных соревнованиях за технологии будет править миром

Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире растут. Подобное мнение он выразил в понедельник, 8 февраля, на совете по науке и образованию.

— Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества, — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. По мнению Путина, у России есть все, чтобы быть в числе мировых лидеров в сфере науки.

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