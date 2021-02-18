Александр Лукашенко сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о встрече

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о встрече в начале 20-х чисел февраля.

— Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля встретимся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества, — сказал глава республики.

Он также опроверг информацию о том, что планирует запросить у России новый кредит. Александр Лукашенко сказал, что едет в Москву не для того, чтобы «что-то просить», передает Sputnik Беларусь.

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