Лукашенко рассказал о дате проведения референдума по новой конституции
Референдум по новой Конституции Белоруссии планируют провести через 11 месяцев или через год. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он уточнил, что референдум стоит совместить с проведением местных выборов. По его словам, это поможет сэкономить средства.
— Думаю, это будет нормально, это будет определенная экономия средств, — отметил Лукашенко, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания.
Президент уточнил, что содержание новой конституции будут готовить в течение 2021 года, сообщает БелТА.
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