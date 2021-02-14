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Лукашенко рассказал о дате проведения референдума по новой конституции
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко рассказал о дате проведения референдума по новой конституции

Анастасия Волоснова

В мире

Референдум по новой Конституции Белоруссии планируют провести через 11 месяцев или через год. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он уточнил, что референдум стоит совместить с проведением местных выборов. По его словам, это поможет сэкономить средства.

— Думаю, это будет нормально, это будет определенная экономия средств, — отметил Лукашенко, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания.

Президент уточнил, что содержание новой конституции будут готовить в течение 2021 года, сообщает БелТА.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоКонституция
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