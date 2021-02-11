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Биолог рассказал о дополнительном преимуществе вакцины «КовиВак»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Биолог рассказал о дополнительном преимуществе вакцины «КовиВак»

Елена Фролова

Здоровье

Новая вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» может приносить еще одну пользу — укреплять иммунную систему, если ее аналоги не смогли этого. Об этом заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН.

— Она весьма полезна. Если после применения имеющихся на сегодняшний день вакцин иммунитет окажется нестойким, а допустить такой вариант вполне можно, то даже выждав какое-то время, привиться аналогичными средствами будет проблематично, — отметил эксперт.

Он объяснил, что это обусловлено несколькими техническими причинами. Например, тем, что вакцины созданы на платформе аденовируса.

— На них также будут вырабатываться антитела. Однако давать это средство во второй раз будет уже бессмысленно. На этот случай есть как раз принципиально другая вакцина. Это здорово. Как раз в таком случае можно будет использовать «КовиВак», — объяснил Алексей Аграновский.

В завершение от выразил надежду на то, что пандемия коронавируса скоро закончится.

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