Рабочий вопрос: могут ли уволить за отказ от прививок

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве полным ходом идет масштабная кампания по вакцинации от коронавируса нового типа. Многим горожанам прививка дает не только защиту от опасной инфекции, но и право контактировать с другими людьми в рабочее время. Кто из сотрудников и когда должен привиться? Что будет, если этого не сделать? Какие права есть у начальника и у подчиненного? Ответы на эти вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Кому и какие прививки нужно сделать?

В этом вопросе следует опираться на два ключевых документа. Во-первых, рассказывает юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов, обратимся к постановлению правительства России от 15 июля 1999 года № 825. В документе приводится полный список работ (должностей), для выполнения которых требуются обязательные профилактические прививки.

Чтобы понять, какие именно прививки нужно поставить, откроем Национальный календарь профилактических прививок. Здесь по датам расписано, какие вакцины требуются человеку, в каком возрасте, с какой периодичностью, какую должность он при этом занимает или хочет занять и т. п. В текущей редакции документа не указана вакцинация от COVID-19, однако Минздрав РФ постановил внести ее в календарь в декабре 2020 года. Согласно приказу, от коронавируса рекомендуется привиться представителям групп риска (медики, педагоги, пожилые люди и т. д.).

Могут ли меня уволить, если я откажусь от вакцинации?

Однозначно нет, но могут установить за вами особый контроль, рассказала профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат и юрист Марина Буянова. По ее словам, сотрудника, который отказывается от прививки по своим убеждениям, могут только понуждать к увольнению по собственному желанию или по соглашению сторон.

— Увольнение в принципе невозможно, однако за таким работником может быть установлен особый контроль. Начальство будет смотреть, вовремя ли он приходит на работу, приходит ли вообще, выполняет ли нормативы. Если что-то из этого не выполняется, по отношению к сотруднику могут принять меры. Для этого есть специальные основания — пункт 5 части первой статьи 81 ТК РФ «Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». Сначала человеку сделают выговор, а за второй проступок могут и уволить, — пояснила собеседница «ВМ».

Вместе с тем Дмитрий Кофанов уточнил, что сотрудника, в обязанности которого входит взаимодействие с людьми, могут временно отстранить от работы и лишить зарплаты за отказ пройти вакцинацию по необъективным причинам.

Какие у меня есть права, как у работника?

Если начальник принуждает вас к вакцинации от коронавируса, уже сделал замечание по этому поводу или даже выговор, нужно идти в инспекцию труда или в Роструд РФ и писать жалобу.

— Человек, который не подчинился требованию об обязательной вакцинации от ковида, в принципе прав. Президент Владимир Путин тоже призывал бороться с работодателями, которые избавляются от неугодных подчиненных нелегальными способами. Чтобы пресечь это, нужно немедленно идти и жаловаться. В инспекции труда вы говорите: «Меня заставляют вакцинироваться. Я не могу или не хочу». Человек действительно имеет право не хотеть вакцинироваться по конфиденциальным соображениям, — сказала Буянова.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Говоря о прививках от других инфекционных заболеваний, эксперт подтвердила, что при приеме на работу в ряд компаний действительно могут попросить предоставить справку (медкарту — прим. «ВМ») о состоянии здоровья. На сегодняшний день при трудоустройстве справку о вакцинации от коронавируса у вас никто не попросит — просто нет такого закона, говорит юрист. Тем не менее в медкарте должны быть сведения о других прививках (от кори, столбняка, гриппа и прочих, указанных в документах выше).

Буянова допустила, что в будущем вакцинация от COVID-19 может стать обязательным условием для работы в сферах общепита, образования и медицины.

Какие права есть у работодателя?

Занимая руководящую должность в компании, вы можете только рекомендовать сотрудникам привиться от коронавируса, но не заставлять или угрожать им. Безусловно, в зависимости от сферы деятельности предприятия, места работы и иных условий работодатель может предъявлять специальные требования к здоровью подчиненных, отметила Буянова. Например, работникам общепита необходимо периодически отчитываться о своем самочувствии, сдавая анализы в медучреждении.

— Пока что по закону от сотрудника вы можете требовать, чтобы у него были прививки в соответствии с Национальным календарем прививок. Согласно этому документу, есть ряд прививок, обязательных для отдельных категорий работников. Тем, кто в эти категории не входит, прививаться не обязательно, — заявила юрист.

По ее словам, начальник может попытаться внести условия вакцинирования в правила внутреннего трудового распорядка, то есть в локальный нормативный акт, действующий на территории конкретной организации. Однако эти изменения могут ухудшить положение подчиненных по сравнению с действующим законодательством, считает эксперт. Впрочем, добавляет она, коррективы могут вообще не иметь силы, поскольку их перекрывают 5-я и 9-я статьи ТК РФ.

Могут ли поощрять за вакцинацию от COVID-19?

По мнению Буяновой, работодатели могут начать поощрять сотрудников за решение привиться от инфекции.

— Я допускаю, что вакцинированным работникам могут делать больше поблажек, давать премии, продвигать по службе. Конечно, по Трудовому кодексу основанием для премирования должны быть только профессиональные навыки трудящегося, но с вакциной у начальства просто появился еще один повод оценить работу подчиненного, — заключила юрист.

СПРАВКА «ВМ»

В России в настоящее время существуют три вакцины от коронавируса. Первая — «Спутник V» Центра им. Гамалеи — уже активно и успешно используется для вакцинации населения. Отечественные и зарубежные эксперты, в том числе из авторитетного научного журнала The Lancet, признали высокую эффективность и безопасность этой вакцины.

Вторая векторная вакцина — «ЭпиВакКорона» — была создана в Центре «Вектор» и также хорошо себя проявила. Она уже поступила в гражданский оборот, а в феврале стартует ее массовый выпуск в России.

Третья вакцина — цельновирионная, созданная в Центре Чумакова и получившая название «КовиВак». На данный момент препарат проходит клинические исследования, которые, по предварительной информации, дают хороший результат. В скором времени лекарство будет зарегистрировано, а в ближайшие месяцы начнется его массовое производство.

Вакцинация от коронавируса не носит обязательный характер, но рекомендуется медиками в силу того, что от ковида проще и безопаснее защититься, чем переболеть им. Это подтверждают и иностранные эксперты.

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