Токсичный человек: как его вычислить и что делать, если он ваш коллега

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Нынешнее поколение работников как никогда страдает от токсичных коллег. Это может выражаться в буллинге, моббинге и других провокациях внутри коллектива. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и выяснила, как вычислить токсичного человека и как с таким уживаться.

По мнению профессора кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктора юридических наук, адвоката, юриста Марины Буяновой, многое в вопросе трудовых отношений зависит от особенностей человеческой природы. К сожалению, говорит специалист, речь идет о нормах этики и морали — понятиях, которые не регламентируются законом.

— Единственное, что может повлиять на токсичных людей, — это кодексы этики и локальные нормативные акты. Например, работодатель создает под себя и свою компанию собственные правила внутреннего трудового распорядка. Этот документ он обсуждает и составляет совместно с органом, представляющим интересы сотрудников, — пояснила юрист.

Кодекс этики, по словам Буяновой, должен составляться и для начальства, и отдельно для подчиненных. Однако у этого есть свой подводный камень: этика обычно идет вместе с моралью, но мораль не определена буквой закона. Единственное и несколько притянутое за уши исключение составляет статья в Трудовом кодексе РФ об увольнении работника за совершение аморального поступка. Тем не менее понять, что аморально, а что этично, бывает тяжело. В этой связи, отмечает Буянова, нужно следовать общеустановленным нормам.

— Можно привлечь к ответственности за нецензурные ругательства или хулиганство. Например, педагог ведет себя неприлично и бранится. Его могут уволить, причем даже если он допустил нарушение вне рамок рабочего времени. Некоторые работники должны вести себя подобающим образом всегда, — рассказала специалист.

Фото: Pixabay

Так или иначе, ответом на многие вопросы может стать уже упомянутый локальный документ, в котором прописываются правила работы внутри отдельно взятого рабочего коллектива. В этих нормах должно указываться, как и за что могут быть применены меры административного характера. По словам юриста, за первое нарушение может быть положен выговор или иное наказание, не связанное с увольнением. Повторные, систематические прецеденты могут привести и к отстранению от работы. Более того, уволить сотрудника можно не только за токсичные действия, а, например, за самое обычное опоздание.

— Самое главное — предупредить работника о наличии такого документа (о правилах внутреннего распорядка — прим. «ВМ»), чтобы он ознакомился с нормами труда, — подчеркнула эксперт.

Если вы начальник и в вашем коллективе объявился токсичный подчиненный, с ним для начала рекомендуется переговорить с глазу на глаз, советует Буянова. Руководитель должен найти консенсус, но при этом уведомить о последствиях дурного поведения: в виде штрафов, увольнения и других возможных мер административного воздействия. Это не обязательно должны быть какие-то суровые решения: если сотрудник вздорит, находясь среди коллег, его можно перевести в отдельный кабинет, уточнила профессор.

— Иногда у работника могут быть реальные проблемы со здоровьем, в том числе психического характера. И бывает, что человек об этом ничего не говорит. Здесь следует общаться уже не с ним, а с его родными и близкими. Причина его токсичного поведения и постоянной раздраженности может быть обусловлена внутрисемейными проблемами, — сказала собеседница «ВМ».

Она подчеркнула, что атмосфера и ритм работы среди сотрудников не должны страдать от отсутствия дисциплины у одного из работников. Внутренний дискомфорт среди коллег — это не прямое условие для увольнения токсичного человека, но до этого вполне может дойти, если таковой не образумится.

— Правовые аспекты тут придумать нельзя, здесь работает только этика, — заключила Буянова.

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В свою очередь клинический психолог, кандидат психологических наук Марина Солдатенкова добавила, что этика связана с воспитанием человека с малых лет. То, чему ребенка обучают с самого детства, не может быть привито потом, считает эксперт.

Она уточнила, что огромную роль в токсичности и нетоксичности человека играет его эмоциональный интеллект. Это понятие вбирает в себя три ключевые составляющие: выдержка (спокойное отношение к людям), коммуникативность (умение налаживать связи, используя, в частности, грамотную и ясную речь), интеллигентность (обходительность и эмпатия).

— Увы, сегодня мы становимся не интеллигентными личностями, а конкурентоспособными. У нас теперь психология лидерства: «Ты можешь все! Ты единственный и неповторимый!». Но никто не говорит о толерантности, об умении услышать другого и понять его. В одном из недавних исследований я читала, что следующее поколение как раз будет ставить толерантность и эмпатию в качестве приоритетов в отношениях. Нам не хватает понимания и сочувствия, — констатировала психолог.

По ее словам, токсичного человека характеризует низкий эмоциональный интеллект. Данный индивид склонен вымещать свою конфликтность на людях.

— Он может быть насильником в семье, может быть втянут в буллинг, моббинг, желая занять свое место под солнцем. У него много проблем с коммуникацией. А если он еще и управленец, то его бестактность говорит о наличии большого числа комплексов. Он пытается самоутвердиться за счет коллектива или даже отдельно взятого сотрудника. Это одна из форм травли, — пояснила Солдатенкова.

Еще один признак токсичного коллеги — отсутствие эмпатии или эгоизм. Такое качество говорит о несамодостаточности, неспособности относиться с пониманием к жизненным ситуациям. Если такой персонаж при этом занимает руководящую должность, он будет строить свою политику на авторитарном «иди и делай», обесценивая подчиненного наихудшим образом.

— В этом случае подчиненный становится не просто марионеткой, но вообще перестает быть человеком, — отметила собеседница «ВМ».

Кадр из сериала «Офис»

Наконец, эксперт назвала третий признак токсичного человека: безграмотная речь, выдающая хаос в голове вместо стройного порядка мыслей. Если человек не может четко поставить задачу, по его речи можно понять, что он сам не знает, как ее выполнить. Более того, проявляются тревожность и неуверенность такого начальника. Эти качества он будет закрывать травлей в виде унижения и подавления подчиненных.

Психолог также заявила, что мужчины переносят стресс от хамства и токсичности значительно тяжелее женщин. Если представительницы прекрасного пола могут быстро переключиться с пережитого дискомфорта (с помощью шопинга, домашних хлопот и иных активностей), то мужчины в силу природной рациональности погрузятся в самокопание.

— Из-за этого у мужчин больше развиваются психосоматические болезни, и их сложнее лечить, — заключила эксперт.

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