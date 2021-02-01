Девальвация квалификации. Компетентность почти половины россиян не соответствует занимаемой должности

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Россия вошла в пятерку стран, жители которых работают больше всего. Да, мы проводим на работе 1980 часов в год, но по уровню производительности труда, по данным одной из аналитических компаний, занимаем в мире 34-е место. Эксперты уверены: одна из причин в том, что около 45 процентов занятых на рынке труда россиян попадают в «квалификационную яму», то есть их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы. Отсюда и потери в экономике.

Согласно исследованиям специалистов по консалтингу, почти половина занятых реализуют себя на работе неэффективно. При этом государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям.

Бестолковость выпускников

— Так и есть. Сегодня около половины выпускников вузов работают не по той специальности, на которую они обучались, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — В Москве средняя стоимость обучения на степень бакалавра — от 1 до 2 миллионов рублей за четыре года обучения. Студентов — сотни тысяч. Получается, что миллиарды бюджетных или родительских денег улетают просто в никуда.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассуждает:

— В СССР мы жили пятилетками и могли спланировать, специалисты каких специальностей нам понадобятся через пять лет и в каком количестве. Сейчас никакого планирования нет.

Больше того, образование все чаще платное, и вузы предлагают не то, что будет востребовано в будущем, а то, что модно сейчас, — за что родители студентов и готовы платить. Плюс экономика очень быстро меняется, и пандемия эти перемены только ускорила, добавив всеобщей цифровизации. Что в результате мы имеем на выходе? Выпускник вуза с изумлением замечает, что те знания, которые он получал четыре, а то и шесть лет, просто не нужны. Диплом да, необходим — с ним ты можешь рассчитывать на лучше оплачиваемую работу. Но сами знания и компетенции — во всяком случае, большая их часть — уже не так востребованы! Их невозможно применить. В итоге работодатель, как правило, за свой счет, вынужден обучать сотрудника по новой. А это повышение расходов и снижение экономической эффективности компании.

Дипломами не удивить

По словам эксперта, есть и обратная проблема. В последнее время на рынке все больше специалистов со знаниями избыточными.

— Они приходят устраиваться на работу, показывая многочисленные дипломы и сертификаты о прохождении курсов. Но работодатели в ответ на это лишь пожимают плечами, — рассказывает Зулия Лоикова. — Дело в том, что все эти дипломы и курсы уже никому не интересны. Знания, которые вы на них получили, не пригодятся, потому что время изменилось.

Социальный психолог Алексей Рощин к сказанному добавляет:

— Сам рынок труда сейчас довольно бедный. Если вы оцените представленные вакансии, то быстро выясните, что нужны либо низкоквалифицированные специалисты — водители, грузчики, кассиры, курьеры, либо продажники — те, кто умеет впарить какой-то товар или услугу. А чтобы уметь хорошо продавать, никакое образование вообще не нужно: необходимы лишь психологические навыки, которые приобретаются в ходе работы. Вот и получается, что человек с дипломом, а то и двумя, работает, никак не используя свои знания. Такое мы видели в 1990-е, когда образованные люди, чтобы выжить, были вынуждены челночить и торговать на барахолке, такое мы видим и сейчас — разве что барахолка стала называться рыночной экономикой.

Эксперт также считает, что причиной невостребованности умных претендентов на вакансии служит сама структура рынка.

— Обратите внимание: малого и среднего бизнеса все меньше, а чиновников и госкорпораций все больше, — рассуждает Алексей Валентинович. — Но любая государственная структура и любая госкорпорация — взять, например, крупный банк, — это своего рода конвейер. Там нужны не яркие образованные люди, способные организовать прорыв, а просто исполнители. «Лишние» компетенции им ни к чему. Вот и сидит выпускник экономического вуза сначала в кол-центре банка, затем плавно перемещается на прием вкладов от населения. Зачем ему было четыре или шесть лет учиться, чтобы исполнять простейшие функции, — неясно.

На работу по блату

По мнению Алексея Рощина, еще одна из причин появления «квалификационной ямы» — российское кумовство.

— У нас многие должности занимают не те, кто их достоин, а просто чьи-то родственники или знакомые.

Виктор Кудрявцев добавляет: особенно эта проблема характерна для небольших городов, некоторых областных центров и даже целых национальных республик.

— Там абсолютно не важно, что ты умеешь делать. Важны лишь связи, — пояснил эксперт. — Почему народ массово переезжает в Москву или другие мегаполисы? А потому что в их городах просто нет работы: все более или менее хлебные должности распределены по своим. Не имея родственных связей, ты не поднимешься выше определенного уровня никогда — будь ты хоть семи пядей во лбу! В мегаполисах же, где население перемешано, социальные лифты худо-бедно, но работают. Хотя на самые высокие этажи, не имея связей, попасть тоже довольно сложно.

Не едем вслед за зарплатой

Еще одна причина «квалификационной ямы» — наша низкая социальная мобильность.

— В США, например, человек легко снимается с места и едет вслед за работой — если ему предложили денежную перспективную должность, — рассуждает Виктор Кудрявцев. — У нас с этим намного сложнее. У меня, например, есть в Нижнем Новгороде приятель — очень хороший кардиолог. Его неоднократно звали в Москву, где он мог бы возглавить клинику и иметь десятки учеников. Но он не едет. Не хочу, говорит, вашей московской суеты. Он мог бы больше зарабатывать и принести людям намного больше пользы, но он социально не мобилен. И таких историй достаточно. Люди сами себя ограничивают.

По словам эксперта, «квалификационная яма» — часто проблема личностная.

— Ну, например, есть компания, продающая холодильное оборудование. И в один из отделов нужен начальник, потому что прежний уволился. Как поступает руководство? Как правило, чтобы не делать лишних усилий, на эту должность ставят наиболее успешного менеджера, — рассказывает Кудрявцев. — Его задача — обеспечить выполнение плана отдела. И он справляется с задачей, но такими методами, что в отделе устанавливается нездоровая атмосфера — потому что переработки, штрафы, никаких отгулов. То есть с коллективом он не поладил. Или, напротив, с коллективом отношения прекрасные, и план выполняется, но вот с начальством отношения не сложились: не выполняет прямых указаний, указывает на ошибки и так далее. В обоих случаях при формальном соответствии занимаемой должности — план-то выполняется — начальника рано или поздно снимут. А отдел может возглавить тот, кто вроде бы всех устраивает, да только не выполняет план. Вот вам и «квалификационная яма» — из-за личной неуживчивости сотрудника. Но это не только наша проблема. В любой стране случаются подобные истории.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Минусы слишком умных

— Во всем мире есть проблема overeducated — чересчур образованных сотрудников, — рассуждает ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. — Казалось бы, ну что в этом плохого? На самом деле — плохо. Потому что «слишком умный» часто начинает что-то выдумывать и вмешиваться в эффективные технологические процессы, пытаясь их усовершенствовать. И получается такое горе от ума. Ведь вся современная экономика построена по принципу «лучше, чем как надо, — не надо». А у нас большая часть домохозяек имеет как минимум ученую степень бакалавра. И зачем она им? Что с полученными знаниями делать — совершенно неясно.

Марат Яфизов, директор департамента прямого поиска компании «Империя кадров», уточняет:

— Всех белых воротничков России я бы условно разделил на две группы. Первая — это люди до 30–35 лет. Им, как правило, хватает образования, но не всегда хватает практического опыта. Вторая группа — те, кто старше этого возраста. Тут ровно наоборот — опыт есть, а вот то, чему их учили в вузе, уже давно не актуально. А эти базовые знания часто необходимы для более эффективной работы. Поэтому людям приходится получать дополнительное образование, чтобы продолжать карьеру, а то и вовсе удержаться на своем месте.

Как пояснил эксперт, при устройстве на работу компании охотнее принимают тех, кому не хватает квалификации, чем тех, у кого она чрезмерна — для занимаемой должности.

— Тот, кому навыков не хватает, явно мотивирован на их получение — потому что для него это рост в карьере и деньгах. А тот, чьи навыки выше занимаемой должности, рано или поздно хочет ее покинуть, и компаниям приходится удерживать его деньгами или искать должность повыше, — рассказал Марат Яфизов. — Так что «слишком умные» действительно часто не нужны.

Всему виной дороговизна нефти

— Разница между компетенциями и зарплатой была на самом деле всегда, — рассуждает заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов. — Вспомните, в советское время водитель автобуса получал 300–350 рублей, а школьный учитель, окончивший вуз и имеющий куда более высокую квалификацию, едва дотягивал до 200. Но это была политика «партии и правительства» — рабочий должен был хорошо зарабатывать, ведь он же гегемон.

В «тучные» 2000-е случилась другая история. Из-за высоких цен на нефть и высоких доходов бюджета в стране вдруг стало много денег. И зарплаты стали расти у всех. Причем они явно обгоняли производительность труда. Проще говоря, многие зарабатывали значительно больше, чем при их квалификации и выработке было бы логично. А сейчас обратная история — нефть дешевая, к тому же коронакризис, поэтому у 40 процентов населения страны доходы снизились. И получается, что ты очень компетентный, имеешь высокую квалификацию, а зарабатываешь все меньше и меньше.

При этом, как пояснил эксперт, на зарплату влияет и рыночная ситуация.

— Вот, например, резко вырос спрос на курьеров, где квалификация требуется минимальная. И курьер может зарабатывать куда больше, чем научный сотрудник. Вот вам и «квалификационная яма», — рассуждает Сергей Смирнов. — Плюс многое зависит от позиции государства. В последние годы, например, резко выросла зарплата силовиков. Компетенция их может быть не самой высокой, а зарплата — выше, чем у того же научного сотрудника.

Выбраться из ямы

Несоответствие навыков работников современным требованиям приводит к тому, что каждый год мировая экономика теряет от 6 до 11 процентов ВВП. Если же проблему «квалификационной ямы» решить, то в России это даст прирост не менее 1 процента ВВП.

— Пандемия, как ни странно, помогает с этой проблемой бороться, — считает один из авторов исследования Сергей Перапечка. — Так, например, организуются цифровые платформы по переобучению и подбору кадров, оказывается помощь в удаленном развитии навыков посредством онлайн-образования. Сотрудников во время кризиса стимулируют на получение новых навыков и повышение квалификации.

Зулия Лоикова считает, что выбираться из «квалификационной ямы» каждый должен самостоятельно.

— Уже сейчас нужно понимать, что одного образования и одной профессии на всю жизнь будет недостаточно. Уже нашим детям профессию придется менять 3–4 раза в жизни, — считает эксперт. — Да и нам, поверьте, придется постоянно переучиваться. У меня есть клиенты, которые, проработав 15–20 лет в банковском секторе, решили, что добились всего, а потом раз — и не понимают, как им жить дальше. Потому что старые технологии уже не работа_ют, нужно срочно осваивать цифровые. И если ты их не освоишь, то потеряешь работу и вряд ли найдешь новую.

Сейчас половина компаний испытывает трудности в поиске новых квалифицированных сотрудников. И чтобы иметь работу, вам придется стать одним из них.

ЦИФРА

31 500 000 россиян находятся, согласно исследованию, в так называемой квалификационной яме. Эксперты прогнозируют: если ничего не предпринимать, их число будет только увеличиваться.

РЕПЛИКА

Поиск места под солнцем требует активности

Алексей Захаров, руководитель рекрутивного портала:

— «Квалификационная яма» — термин модный, но не до конца мне понятный. Если, например, мы ищем водителя, то все 100 процентов кандидатов могут соответствовать требованиям к занимаемой должности: стаж вождения — не менее пяти лет, не попадали в аварии, умеют открывать перед клиентом дверь и т.д. Но если мы ищем кандидата на должность начальника отдела в крупной компании или редактора журнала, то из десяти кандидатов соответствовать должности будут только двое-трое, да и то на 60–70 процентов. На высококвалифицированной работе квалификации почти всегда не хватает.

Но и термин «избыточная квалификация» тоже, на мой взгляд, несколько странный. Как правило, им оперируют кадровики, когда хотят «деликатно» отказать кандидату. «Ой, вы такой крутой, вам будет скучно у нас!» А на самом деле в его знаниях, умениях и навыках они просто не уверены. Точнее, считают, что их на самом деле недостаточно. Думаю, никакой «избыточной квалификации» не бывает, бывает лишь не умение правильно искать работу. Многие уверены, что достаточно кое-как составить резюме, вывесить его и ждать, что «золотая рыбка» в виде интересной и высокооплачиваемой работы приплывет сама. Ничего подобного! Поиск работы — тоже работа. Подчас более тяжелая, чем в офисе или на удаленке.

Важно также понимать, что в ближайшее десятилетие спрос на ряд профессий снизится. Например, будут меньше нужны бухгалтеры: идет переход на электронные способы ведения документации. Менее популярной станет профессия таксиста, потому что появятся беспилотные такси. По этой же причине снизится востребованность и водителей-дальнобойщиков. Станут меньше нужны преподаватели иностранных языков и менеджеры по кадровому делопроизводству: их потеснят современные технологии.

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