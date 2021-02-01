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Идею о четырехдневной рабочей неделе прокомментировали в Совете Федерации
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Идею о четырехдневной рабочей неделе прокомментировали в Совете Федерации

Елена Фролова

Общество

Зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции возродила идею о введении четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее в ущерб развитию экономики страны не стоит. Данную инициативу прокомментировал член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. Его слова приводит ФАН.

— Пандемия COVID-19 действительно изменила психологию многих людей. Удаленная работа стала привычной. По всей вероятности, многие компании сохранят полученный опыт. Однако говорить о масштабном введении четырехдневной рабочей недели пока рано, — отметил Владимир Круглый.

Напомним, что летом 2019 года Дмитрий Медведев заявил о том, что технологический прогресс приводит не только к сокращению рабочих мест. Его положительным фактором является уменьшение затрачиваемого на работу времени. Спустя несколько месяцев Министерство труда России направило в кабмин доклад о возможности введения на территории нашей страны четырехдневной рабочей недели.

При этом депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что внедрение данной инициативы может негативно сказаться на здоровье граждан.

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