Россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе

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Идея четырехдневной рабочей недели стала менее привлекательной для россиян за последний год. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, которые приводит РБК.

Если в 2019 году за четырехдневку выступали 49 процентов опрошенных граждан, то на сегодняшний день ее одобряют 40 процентов. При этом 37 процентов респондентов выступают против сокращения пятидневной рабочей недели (в прошлом году противником данной идеи был 31 процент россиян).

Согласно исследованию, за переход на четырехдневку в большей степени ратуют женщины — 42 против 38 процентов. Мужчины же хотят оставаться на работе один лишний день в неделю — 40 против 34 процентов.

Как выяснили, социологи, с возрастом желание иметь лишний выходной падает. Среди людей моложе 24 лет сокращение рабочей недели приветствуют 44 процента, в то время как среди участников опроса старше 35 лет — 37 процентов.

Кроме того, оказалось, что меньше всего сторонников четырехдневки среди граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей — 34 процента. В основном они опасаются возможного снижения дохода.

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