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Мишустин анонсировал запуск в оборот третьей российской вакцины от коронавируса
Фото: Правительство РФ

Мишустин анонсировал запуск в оборот третьей российской вакцины от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова выйдет в гражданский оборот в ближайшие месяцы.

Глава правительства РФ отметил, что российское Министерство здравоохранения уже получило документы для регистрации «КовиВак».

— Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот. Все это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей, — сказал Михаил Мишустин.

Также он добавил, что масштабный выпуск второй вакцины от CОVID-19 «ЭпиВакКорона» начнется в феврале, сообщает сайт кабмина России.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

Позже в России была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале — марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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