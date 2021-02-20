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Вирусолог рассказал, чем отличается вакцина «КовиВак» от «Спутника V»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вирусолог рассказал, чем отличается вакцина «КовиВак» от «Спутника V»

Елена Фролова

Здоровье

Вакцина «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалея, является векторным препаратом, созданным по форме аденовируса. В свою очередь препарат «КовиВак» — цельновирионная вакцина, что означает выращивание вируса в клеточной культуре. Об этом телеканалу «360» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— «КовиВак» — это вакцина цельновирионная. Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться, — объяснил Анатолий Альтштейн.

По его словам, подобные препараты имеют широкую популярность в мире. Первая такая вакцина была создана в Китае весной 2020 года. При этом он отметил, что пока нет единого мнения по поводу безопасности подобных препаратов. Эксперт выразил сомнение в том, что цельновирионные вакцины можно производить в больших масштабах.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали вакцину «КовиВак», созданную в Центре имени Чумакова.

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