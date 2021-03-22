Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса 23 марта

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что вакцинация — это добровольный выбор каждого человека.

— Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра, — заявил Путин на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса.

Видео: Telegram / РИА Новости

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин заявил, что возвращение Крыма в Россию говорит об укреплении государства