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Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса 23 марта
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса 23 марта

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что вакцинация — это добровольный выбор каждого человека.

— Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра, — заявил Путин на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса.

Видео: Telegram / РИА Новости

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