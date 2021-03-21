Путин заявил, что возвращение Крыма в Россию говорит об укреплении государства
Президент России Владимир Путин считает, что возвращение Крыма в состав страны является свидетельством об укреплении государства изнутри.
По словам президента, восстановление РФ как единого централизованного государства является вехой последних двух десятилетий.
Владимир Путин отметил, что в конце 1990-х страна подошла к опасной черте, за которой могло бы произойти все, что угодно.
— Мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику, — сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Президент добавил, что возвращение Крыма в состав России является очень ярким историческим событием.
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