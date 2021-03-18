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Путин: Любовь к родине находится у россиян в крови, характере и генах
Фото: Администрация президента РФ

Путин: Любовь к родине находится у россиян в крови, характере и генах

Иван Юминов

Общество

Любовь к родине находится в крови, характере и генах россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта.

— Любовь к родине находится в крови, характере и генах россиян, она делает народ сильным, объединяет вокруг общих задач, мы многое сделали и многое предстоит еще сделать, и Россия сделает. Мы сделаем это, — приводит его слова, сказанные на концерте в Москве в честь семилетней годовщины возвращения Крыма, РИА Новости.

Ранее президент также заявил, что не допустит использования щедрых подарков России против нее самой.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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