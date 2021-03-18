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Путин: Россия не согласится использовать ее подарки для нанесения ущерба стране
Фото: Администрация президента РФ

Путин: Россия не согласится использовать ее подарки для нанесения ущерба стране

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия готова жить в новых условиях геополитики, но не согласится с тем, чтобы ее щедрые подарки использовались для нанесения ущерба стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта.

— Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно, — рассказал глава государства.

При этом он назвал одну вещь, с которой согласиться нельзя, — чтобы кто-то использовал щедрые подарки России для нанесения ей ущерба. Путин выразил надежду, что это будет услышано, отмечает РИА Новости.

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подаркиРоссияВладимир Путин
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