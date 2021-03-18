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ВЦИОМ: Россияне связали сохранение всего лучшего из СССР с Путиным и Шойгу
Фото: Администрация президента РФ

ВЦИОМ: Россияне связали сохранение всего лучшего из СССР с Путиным и Шойгу

Иван Юминов

Общество

Сохранение всего лучшего, что было в СССР, россияне связали с президентом России Владимиром Путиным, бывшим премьер-министром Евгением Примаковым и министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом следует из данных опроса ВЦИОМ в четверг, 18 марта.

— Попытались выяснить, с кем люди связывают сохранение всего лучшего, что было в СССР, люди назвали три фамилии: Путин, Примаков и Шойгу. Именно с этими фамилиями россияне связывают сохранение наследия Советского Союза и всего лучшего, что было в Советском Союзе, — рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Данные были получены в ходе общероссийского телефонного опроса, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, отмечает РИА Новости.

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