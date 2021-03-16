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Россияне рассказали о комфортной ежемесячной сумме платежа по кредиту
Фото: moscow-live

Россияне рассказали о комфортной ежемесячной сумме платежа по кредиту

Виктория Родимкина

Общество

Около 40 процентов россиян заявили, что считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более 5 тысяч рублей, при этом большинство граждан отметили, что пока не готовы брать кредиты на крупные покупки и предпочитают копить. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел банк «Открытие».

— Около 39 процентов опрошенных россиян считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей, 38 процентов готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей каждый месяц, 17 процентов — от 15 до 25 тысяч рублей, — говорится в исследовании.

Около 6 процентов опрошенных назвали платеж свыше 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.

При этом 44 процента россиян заявили, что при нынешней экономический ситуации предпочитают копить деньги на крупные покупки, а не брать деньги на них в кредит. По мнению 26 процентов респондентов, на сегодняшний день лучше вообще отказаться от крупных покупок.

В опросе поучаствовали 1 тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает РИА Новости.

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