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ВЦИОМ: Великий пост планирует соблюдать каждый восьмой гражданин РФ
Фото: pixabay.com

ВЦИОМ: Великий пост планирует соблюдать каждый восьмой гражданин РФ

Никита Абрамов

Общество

Великий пост планирует соблюдать каждый восьмой россиянин, что составляет 13 процентов опрошенных. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Планируют соблюдать пост в этом году 13 процентов россиян, чаще православные — 17 процентов. Еще не приняли решение 22 процента (30 процентов среди исповедующих православное христианство). Не будут соблюдать Великий пост 64 процента опрошенных, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, — пишет РИА Новости.

Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 5 марта. Респондентами стали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Опрос проводился по телефону.

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