Психотерапевт посоветовала соблюдать цифровой детокс во время Великого поста

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Отказ от продуктов животного происхождения не сможет помочь задуматься о собственной жизни. К этому желательно добавить табу на развлечения, которые отнимают много времени. Подробно об этой теме психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова рассказала в беседе с РИАМО.

— Я бы предложила цифровой детокс для людей, желающих соблюдать пост, а также ограничение в просмотре телевизора с бесконечными сериалами, — отметила Надежда Панова.

По ее словам, данные ограничения позволят освободить огромное количество времени и для душеполезного чтения, и для благотворительной, волонтерской работы.

— Важнее дела, поступки, которые совершает человек, а не то, что он ест, — добавила психотерапевт.

Она также отметила, что современные люди «грешат» сверхмерным потреблением информации, которая не всегда бывает полезной, а также мешает решать важные задачи. Ненадолго можно заходить в социальные сети, однако, по мнению эксперта, в наши дни отмечается тенденция: на них тратится слишком много сил и энергии в ущерб отдыху, учебе, работе или живому общению.

Как пояснила Надежда Панова, умеренность нужно соблюдать не только в еде. Также следует отказаться от курения и употребления алкоголя.

— Но важнее всего — ограничить ссоры, упреки, выяснение отношений. Ну что такое постящийся родитель, срывающийся на своих детей, или ссорящиеся супруги? — объяснила эксперт.

Ради сохранения душевного здоровья, по ее мнению, лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

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