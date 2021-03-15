Развеяны популярные мифы о соблюдении Великого поста

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Великий пост начался с 15 марта. Он продлится 48 дней. В это время желательно отказаться от мяса и молока, а также других продуктов животного происхождения. Это время считается подготовкой к Светлой Пасхе. При этом существует множество мифов и заблуждений, связанных с этим периодом. Подробно об этом сообщило ФАН.

Стоит ли поститься

Основная идея данного периода заключается в том, что пост — не диета. В это время важно не только ограничить себя в потреблении пищи, но и отказаться от развлечений и многого другого ради того, чтобы душа и тело подготовились к предстоящей Пасхе. Данная подготовка включает в себя позитивный настрой: совершение хороших поступков, добрые мысли, благоприятное отношение к близким и дальним, отказ от злобы и зависти и так далее.

Для верующего человека вопрос о том, есть ли необходимость поститься, не стоит. Однако тем, кто только пришел к этому, лучше всего соразмерить свои силы и возможности. Желательно перед постом посоветоваться с кем-то более сведущим в данном вопросе. Для начала можно выбрать мягкий вариант поста. Таким образом можно избавиться от различных стрессов, человек может избежать срыва.

Отмечается также, что мифом являются все утверждения о том, что тот, кто не постится, не достоин праздника Пасхи. Во всех храмах с пониманием относятся к прихожанам, которые приходят на пасхальную службу, не соблюдая до этого всех правил поста и разговения.

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Можно ли есть во время поста скоромное

Существует еще один миф. Он гласит, что кара может настичь тех, кто во время Великого поста специально или случайно съест скоромную еду (продовольственные продукты, в состав которых входит пища от теплокровных животных — прим. «ВМ»). Такой подход тоже не считается верным. В православии благосклонно относятся к людям, которые по понятным причинам отказываются от соблюдения строгих правил «очищения». Речь идет о детях, беременных и кормящих матерях, пожилых и больных, а также тех, кому приходится тяжело работать или кто лишен свободы и так далее. Бывают ситуации, когда отказ от скоромного питания может серьезно обидеть кого-то. Считается, что ради мира и лада в отношениях лучше нарушить пост, чем поссориться. При этом не нужно корить себя. Гораздо хуже, когда кто-то перед знакомыми или родственниками кичится своим постничеством или осуждает тех, кто не так серьезно придерживается всех правил.

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По каким дням можно употреблять икру

В период Великого поста есть несколько дат, когда разрешено употребление рыбы и морепродуктов. Так, их можно есть 7 апреля (Благовещение), 24 апреля (Лазарева суббота) и 25 апреля (Вербное воскресенье). Согласно традиции, на Лазареву субботу можно есть не саму рыбу, а ее икру. Считается, что она, как пасхальное яйцо, является символом новой жизни и возрождения. Этот продукт также разрешено употреблять на Благовещение и в Вербное воскресенье.

Водка в первый день поста

Существуют утверждения о том, что на Руси была традиция: в Чистый понедельник (первый день поста — прим. «ВМ») нужно полоскать рот водкой, чтобы убрать остатки скоромной пищи, застрявшие в зубах. Это тоже является мифом, да еще и вредным для здоровья. Во-первых, в первый день поста принято вообще отказаться от еды. Во-вторых, чистка полости рта водкой на голодный желудок не может привести к чему-либо хорошему.

В-третьих, данный алкогольный напиток и пост в принципе несовместимы. Водка относится к тому, от чего следует отказаться в период «очищения».

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Интимная жизнь во время поста

Одним из устойчивых мифов о посте считается полный запрет на интимную жизнь. В данном вопросе важно помнить один момент — все церковные предписания касательно телесной близости относятся только к венчанным супругам. Все остальные союзы, в том числе браки, оформленные в ЗАГСах, в церкви считают сожительством и не одобряют ни во время поста, ни в другие периоды.

При этом венчанным супругам воздержание от интима предписано не только во время поста, но и на неделю, которая ему предшествует. При этом, если супруги сами не могут разобраться, как им вести себя в этот период, они могут посоветоваться с духовником. Разумные священники советуют поступать так, чтобы не поставить под удар мирные взаимоотношения в семье.

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