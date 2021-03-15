Врач-диетолог рассказала, как правильно соблюдать Великий пост

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Кандидат медицинских наук, диетолог и кардиолог Юлия Панова рассказала, как правильно соблюдать Великий пост православным россиянам.

Она отметила, что посту по православной традиции предшествует подготовительный период. В последнюю неделю перед ним нельзя есть мясо, а на предмасленичной неделе в среду и пятницу следует отказаться от всех непостных продуктов. Врач назвала такой подход правильным. Так организм постепенно привыкает к тому, что долгое время он будет лишен животного белка.

— Многие в пост убирают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное оставляют так, как было. Такой подход точно приведет к проблемам. Если вы решаете поститься, надо пересматривать весь рацион, — подчеркнула диетолог.

По словам Пановой, животный белок необходимо заменить растительным, он в больших объемам содержится в бобовых, его лучше сочетать со сложными углеводами. Избежать нехватки жиров можно с помощью орехов и семечек, также можно использовать протеиновые смеси и продукты, обогащенные йодом и железом.

Церковь разрешает не соблюдать пост верующим беременным и кормящим женщинам, больным, а также тем, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу обстоятельств не может обеспечить себя постоянной пищей (военнослужащие, заключенные и путешественники).

Врач отметила, что ограничивать себя в еде не рекомендуется людям, ослабленным после болезни или операции, передает ТАСС.

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