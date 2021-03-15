Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач-диетолог рассказала, как правильно соблюдать Великий пост
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог рассказала, как правильно соблюдать Великий пост

Юлия Курганова

Здоровье

Кандидат медицинских наук, диетолог и кардиолог Юлия Панова рассказала, как правильно соблюдать Великий пост православным россиянам.

Она отметила, что посту по православной традиции предшествует подготовительный период. В последнюю неделю перед ним нельзя есть мясо, а на предмасленичной неделе в среду и пятницу следует отказаться от всех непостных продуктов. Врач назвала такой подход правильным. Так организм постепенно привыкает к тому, что долгое время он будет лишен животного белка.

— Многие в пост убирают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное оставляют так, как было. Такой подход точно приведет к проблемам. Если вы решаете поститься, надо пересматривать весь рацион, — подчеркнула диетолог.

По словам Пановой, животный белок необходимо заменить растительным, он в больших объемам содержится в бобовых, его лучше сочетать со сложными углеводами. Избежать нехватки жиров можно с помощью орехов и семечек, также можно использовать протеиновые смеси и продукты, обогащенные йодом и железом.

Церковь разрешает не соблюдать пост верующим беременным и кормящим женщинам, больным, а также тем, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу обстоятельств не может обеспечить себя постоянной пищей (военнослужащие, заключенные и путешественники).

Врач отметила, что ограничивать себя в еде не рекомендуется людям, ослабленным после болезни или операции, передает ТАСС.

Читайте также: Священнослужитель дал советы по подготовке к Великому посту

диетологВеликий постсоветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте