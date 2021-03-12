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Священнослужитель дал советы по подготовке к Великому посту
Фото: pixabay.com

Священнослужитель дал советы по подготовке к Великому посту

Елизавета Короткова

Общество

К Великому посту следует готовиться заранее. О том, как настроить себя на величайшее «очищение» всех христиан, рассказал декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета отец Андрей Постернак в беседе с газетой «Взгляд».

В первую очередь нужно уделить внимание духовному самосовершенствованию. Период перед началом поста особенно хорош для добрых дел, считает священнослужитель. В церкви к Великому посту готовятся за три недели до его начала: вспоминают притчи о добродетели, развивают свое духовное знание.

— Это время, когда человек думает о Страшном суде и понимает, что жизнь коротка, что нужно делать добрые дела при земной жизни, пока еще есть время, — объяснил Постернак.

По его словам, в период поста также важно стараться делать добрые дела, регулярно посещать богослужения в храме и участвовать в церковных таинствах. В 2021 году Великий пост продлится с 15 марта до 1 мая и завершится Пасхой.

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церковьПасхаВеликий пост
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