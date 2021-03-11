Прощеное воскресенье: как правильно себя вести в этот день

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Масленица завершится Прощеным воскресеньем, 14 марта. После этого начнется Великий пост, который продлится вплоть до 1 мая.

Как сообщает ФАН, этот древний славянский праздник связан со многими православными традициями. Например, уже в эти праздничные дни под запретом оказывается мясная продукция, однако можно есть молочные продукты, рыбу, яйца и морепродукты, которые станут табу на 48 дней Великого поста.

Традиции Масленицы

Правила и традиции этого праздника тесно связаны с блинами и символом солнца. Главное блюдо масленичной недели — блины — символизирует светило. Их можно есть с различными припеками и начинками. Самыми изысканными считаются икра и соленая рыба.

Основные празднества стартуют с четверга и продлятся до воскресенья. Согласно традициям, вечером 14 марта будут сжигать чучело Масленицы. Как правило, его делают из соломы и тряпок. Так на Руси провожали зиму.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье, накануне Великого поста и подготовки к Пасхе, люди просят друг у друга прощения. Это нужно для того, чтобы очистить свою душу от обид и злобы. По правилам, спрашивать нужно так: «Прости, если чем-то тебя обидел или огорчил, умышленно или случайно». В свою очередь, отвечающий должен сказать: «Бог простит, и я прощаю».

При этом важно извиняться искренне и от всей души.

Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье

Неприятности могут поджидать того человека, который не простил кого-то в этот день или сам не попросил прощения.

Приметы на Масленицу

Существуют приметы, что если на Масленицу за окном стоит солнечная погода, то весна будет ранней, а лето жарким и урожай — хорошим. Когда же Масленичная неделя проходит с морозом, то снег будет таять бурно. Если в это время птицы вернулись с зимовки, то скоро наступит тепло.

Согласно традиции, на Масленицу нужно веселиться, иначе весь год человеку радости не видать. Также в эти дни запрещено грустить, роптать и беспричинно затаиваться в одиночестве.

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