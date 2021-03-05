Масленичная неделя — 2021: какие обряды можно совершать в эти дни

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Одним из наиболее популярных традиционных славянских праздников является Масленица. Она тесно связана с древними народными традициями проводов зимы и чествования весны блинами, забавными развлечениями и весельем.

ФАН предлагает ознакомиться с подборкой о том, что стоит знать о данном празднике.

Масленица-2021

Каждый год время наступления Масленицы зависит о того, когда наступит Пасха. В этом году она выпала на 2 мая. Соответственно, масленичная неделя состоится с 8 по 14 марта. По традиции главный праздничный разгул начнется с четверга. Очень важным считается последний день недели — Прощеное воскресенье.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названия дней масленичной недели

Праздник начнется заранее — в Родительскую мясопустную субботу, которая в этом году выпала на 6 марта. В этот день можно печь блины, которыми по старинной традиции «потчуют» усопших.

Непосредственно первый день Масленицы (понедельник, 8 марта) носит название «Встреча». Нужно печь блины и делать чучело, которое будет сожжено в Прощеное воскресенье. Заигрыши наступят во вторник, 9 марта. Это время обозначает начало масленичных забав. Середина недели — Лакомка. В среду, 10 марта, начнутся обильные масленичные застолья. Следующий день (11 марта) носит название «Разгуляй». В четверг стартуют народные уличные гуляния. Издревле было принято отдыхать и развлекаться с четверга по воскресенье.

Пятница, 12 марта — Тещины вечерки. Молодые люди идут в гости к теще или старшей родне, где их угощают блинами. Можно сделать и наоборот. Золовкины посиделки пройдут в субботу, 13 марта. Это время, когда молодые хозяйки показывают свои умения в приготовлении блинчиков. И наконец, Прощеное воскресенье, или Целовальник, наступит 14 марта. В этот день люди просят друг у друга прощения за вольные и невольные обиды.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Обряды

На Руси было принято загадывать на Масленицу желания на год, чтобы он был сытным и счастливым, близкие были здоровы, в кармане всегда были деньги, а те, у кого нет пары, встретили свою любовь.

Первым масленичным блином принято «кормить покойников». Его нужно положить на подоконник или возле икон. Кроме того, принято раздавать первые блины нуждающимся. Хорошей приметой считается участие в масленичных забавах. Это значит, что год будет веселым и счастливым. Если на Масленицу довелось с кем-то познакомиться — это к скорой свадьбе и прочному союзу.

Тем, у кого не ладится личная жизнь, советуют бросить в костер, на котором сожгут чучело Масленицы, старую вещь. При этом нужно сказать: «Старье сжигаю — двери новой любви открываю. Пусть плохое сгорает, Масленица деньги и счастье подарит».

Обряд на здоровье проводили над блинным тестом. Выливая его на горячую сковороду, нужно приговаривать: «Блины жарю, здоровья себе и семье прибавляю. Пусть здоровье придет, все недуги уйдут. Слово мое крепко, а тесто лепко».

Также для сытного и счастливого года в древности развеивали пепел чучела.

Читайте также: Туроператоры назвали самые популярные города России для посещения на Масленицу