Туроператоры назвали самые популярные города России для посещения на Масленицу

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Масленичные туры бьют рекорды продаж в России из-за закрытых границ. Об этом в среду, 3 марта, рассказала директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

В длинные выходные марта предлагается побывать в русской Каппадокии. Это сеть пещерных храмов, которые находятся в Воронежской области вдоль берегов реки Дон.

Также снизились цены на поездки в Санкт-Петербург. По словам директора ассоциации, несмотря на повышенный спрос и непростую ситуацию с коронавирусом, туры в Петербург стали дешевле на 40 процентов.

Отмечается, что летний отдых в РФ бронируют на данный момент намного чаще, чем в 2019 и 2020 годах, сообщает 5-tv.ru.

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