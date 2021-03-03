Названы альтернативные черноморскому туристические направления

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Руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский посоветовал, какие внутренние направления лучше всего выбрать для путешествий в этом году. Об этом сообщило издание Nation News.

По его мнению, самым популярным направлением в России у туристов остается Черноморское побережье.

— Все очевидно в данном вопросе. Мы живем в стране с преимущественно северным климатом, больше 50 процентов наших сограждан ассоциируют свой отдых с морем, поэтому всем хочется попасть в теплые места. На территории нашей страны теплое море одно — Черное. Отсюда результат: Черноморское побережье пользуется максимальным спросом, — объяснил Илья Уманский.

По его словам, высокий спрос на данное направление рождает дефицит предложений. В связи с этим эксперт рекомендовал тем, кто собирается отправиться отдохнуть в сторону Сочи, рассмотреть и другие направления. Например, летом можно съездить на Камчатку или в Мурманскую область, где можно понаблюдать за северным сиянием. Не менее интересным станет круиз по Волге.

— Если в этом году у наших туристов возникает ситуация, когда выезд за рубеж ограничен, а Черноморское побережье не подходит, я бы рекомендовал воспользоваться возможностью и изучить нашу страну. У нас есть ряд направлений, которые раньше были забиты иностранными туристами. Сейчас граждане страны могут заменить туристов из-за рубежа. Тем более что для внутреннего рынка есть выгодные предложения, — подчеркнул эксперт.

По его словам, 2021 год стал хорошим шансом для россиян поехать туда, где скоро снова вырастет цена.

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