Отпуск с гарантией: названы лучшие места для отдыха россиян в 2021 году

Камчатка / Фото: Елена Верещака / ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко из-за ситуации с коронавирусом за рубежом порекомендовала гражданам планировать отпуск на территории России. По ее словам, в этом случае не придется бояться, что «закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят». Где и как можно хорошо отдохнуть в нашей стране, «Вечерней Москве» рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

На сегодняшний день планировать заранее отдых за рубежом действительно не стоит, считает эксперт. Это связано «с множеством неопределенностей».

— В этом году значительная часть людей сможет отдохнуть за рубежом. Открыто очень популярное направление для отдыха — Турция. Возможно, будут открыты Египет и некоторые другие страны. Но гарантий, что ничего не изменится, нет, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, самым стабильным направлением для отдыха сегодня является Россия. В этом случае мы можем быть уверены, что запланированный отпуск «состоится с вероятностью 100 процентов».

Уманский напомнил, что динамика заболевания коронавирусом снижается.

— Лето 2020 года прошло в формате открытых курортов, и это не усложнило ситуацию с пандемией. Поэтому с большой вероятностью и наступающее лето будет благоприятно для пляжного отдыха внутри страны, — обнадежил он.

Представитель АТОР назвал юг России одним из самых популярных мест для отдыха. По его словам, согласно статистике, 80 процентов населения нашей страны связывает свой отпуск с отдыхом на море. Огромное количество отпускников хотело бы отдохнуть на Черноморском побережье.

Пляжи Краснодарского края и Крыма были популярны и до пандемии, заметил Уманский. Сегодня их заполняемость высока.

Ялта / Фото: glava.rk.gov.ru

— Спрос превышает предложение. Отсюда и негативные тенденции. Местами взвинчивают цены. В отелях высокого уровня не хватает мест. Это родило и позитивную тенденцию: люди открыли для себя, что в России много прекрасных мест. Они узнали, что интересно и хорошо можно отдохнуть в самых разных регионах, — пояснил Уманский.

В АТОР считают, что конкуренция на рынке работает во благо, она повышает качество и обеспечивает разумное ценообразование. По словам Уманского, перевозчики переориентировали рейсы с внешних направлений на внутренние, и «мы получили низкую стоимость перевозки». Кроме того, российские граждане внутри страны заместили собой иностранных туристов. По этому пути пошли Санкт-Петербург, Москва и Мурманск, в котором туристы любуются северным сиянием. Уманский отметил, что востребованы гейзеры и термальные источники Камчатки и дальневосточная экзотика Приморского края.

— С одной стороны, крайне позитивно то, что граждане стали открывать для себя свою страну. С другой — в регионах стали спешно готовить уникальные места для массового туризма, инфраструктура развивается. Пандемия подтолкнула людей обратить внимание на свое здоровье, активировала такие направления, как оздоровительный, лечебный отдых, активный, экологический туризм, — добавил эксперт.

Спросом у россиян вновь пользуются круизы по Волге. Люди поехали на Байкал, отметил Уманский. По его словам, раньше на этом уникальном озере отдыхало больше китайцев, чем россиян. Кроме того, очень вырос поток туристов в Калининград.

Калининград / Фото: Pixabay

— Выражен интерес к Русскому Северу, причем и зимой тоже. Потоки отдыхающих устремились на Кольский полуостров. Востребована Сибирь. Стали популярны термальные источники в Тюмени. Люди купаются в горячих водах под открытым небом, среди снегов. На востоке Сибири хорошо зарекомендовала себя перед туристами Хакасия, — добавил собеседник «ВМ».

Уманский обратил внимание на такое новое явление в туризме, как глэмпинг («гламурный кемпинг»). Этот вид отдыха подходит тем, кто хочет насладиться природой, но не готов ходить с рюкзаками. Специальные оборудованные площадки с временными конструкциями дают таким туристам возможность ощутить единение с лесом или горами, не отказываясь от городского комфорта.

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