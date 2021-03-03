Миллиардер из Японии объявил о наборе попутчиков для полета на Луну

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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о поиске попутчиков для путешествия на Луну на корабле SpaceX. По его словам, он готов оплатить этот космотур для восьми человек. Об этом сообщил «Царьград».

Свое заявление Юсаку Маэдзава опубликовал в Twitter. Предприниматель должен стать первым космическим туристом, отправившемся на Луну благодаря компании Илона Маска.

— Набирается команда для участия в данной миссии. Мне нужны восемь человек со всего мира. Всего в этом туре на Луну примут участие от десяти до двенадцати человек. Я со своей стороны готов оплатить путешествие для восьмерых, — написал миллиардер в Twitter.

При этом мужчина обозначил условия отбора. По его словам, все его попутчики должны соответствовать двум критериям. В своих заявлениях на участие в этом путешествии они должны указать, чем они занимаются, а также смогут ли они во время полета на Луну за счет своей деятельности делать что-либо полезное для общества. Второй критерий отбора – это желание поддерживать других членов команды.

Согласно планам, полет на Луну на корабле SpaceX должен состояться в 2023 году.

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