Зимняя Родительская суббота: что нужно знать об этой дате

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Накануне Масленицы состоится Вселенская родительская, или Мясопустная суббота. Она предшествует не только праздничной неделе, но и Великому посту. В этот день принято поминать усопших. После этого дня, согласно исторически сложившейся традиции, начинается постепенная подготовка к Пасхе. Об этом сообщило ФАН.

Родительская суббота-2021

В этом году Вселенская родительская суббота выпадает на 6 марта. С 8-е по 14-е число будет отмечаться Масленица, а после наступит Великий пост, который продлится до 1 мая. Пасху же православные отметят на следующий день, 2 мая.

Отметим, что, согласно православной традиции, в году есть несколько поминальных дат, когда нужно вспоминать умерших. Эти праздники своими корнями уходят во времена древних славян. Даты таких дней меняются в зависимости от времени наступления Пасхи.

История и традиции

Вселенскую родительскую субботу иногда называют Малой масленицей. Традиция поминать усопших на исходе зимы сложилась приблизительно в VII веке.

Традиционным блюдом в этот день считаются блины и кисель. Можно есть молочные продукты — сметану, масло, сыр и другое. Однако мясо есть не разрешается. Согласно народной традиции, блинами в этот день нужно потчевать усопших. Первый блин хозяйки оставляли у икон, второй — на окне или за порогом. Также можно приносить их на кладбище.

В эту поминальную субботу нужно ставить на стол нечетное число блюд. Помимо блинов можно есть кутью — поминальную сладкую кашу.

Что можно и чего нельзя делать в этот день

Накануне Вселенской родительской субботы нужно убраться в доме и заранее приготовить продукты на поминальный стол. В этот день с утра желательно посетить церковь, а также кладбище. После этого можно напечь свежих блинов и устроить трапезу.

Однако нельзя в этот день заниматься тяжелым трудом, ссориться и спорить, ругаться и сквернословить. Также запрещено есть мясо и мясные продукты.

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