Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: Администрация президента РФ

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса.

Глава государства обратился к специалистам и представителям фармацевтических компаний. Путин отметил, что благодаря их работе удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России, сообщает ТАСС.

Президент России выразил мнение, что значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки в стране играет реализация широкого комплекса профилактических, упреждающих мер, в том числе вакцинация.

Ранее Владимир Путин заявил, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.

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