Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Кирилл Николаев

Общество

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса.

Глава государства обратился к специалистам и представителям фармацевтических компаний. Путин отметил, что благодаря их работе удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России, сообщает ТАСС.

Президент России выразил мнение, что значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки в стране играет реализация широкого комплекса профилактических, упреждающих мер, в том числе вакцинация.

Ранее Владимир Путин заявил, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова произвели в России

РоссияВладимир Путинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте