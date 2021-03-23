Стали известны подробности предстоящей вакцинации Владимира Путина

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пока не привился от коронавируса, но планирует сделать это до конца дня — вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 23 марта.

— Наверняка вы меня спросите, привился ли уже президент. Я вам скажу — нет. Пока сейчас идет рабочий график, рабочая встреча, пока еще нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает, — сказал Дмитрий Песков.

Он пояснил, что глава государства не собирается публично показывать процесс своей вакцинации. Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин значительную часть своего времени посвящает встречам, беседам и мероприятиям, посвященным вакцинации, поэтому не считает нужным делать прививку от COVID-19 на камеру.

Помимо этого, пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле не собираются раскрывать, какой именно российской вакциной привьется Владимир Путин.

Также Песков затруднился ответить, будет ли президент вакцинироваться на рабочем месте или в специальном медицинском кабинете. Представитель Кремля заявил, что это решение будет принимать врач, сообщает РИА Новости.

О намерении сделать прививку Владимир Путин заявил 22 марта на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент привьется одной из трех российских вакцин, так как все они являются хорошими и надежными.

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