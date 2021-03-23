Иммунолог рассказала, от чего нужно отказаться Путину после вакцинации

Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин в силу своего интенсивного графика может даже не ощутить последствий вакцинации от коронавируса. Такое мнение врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева выразила в разговоре с «Вечерней Москвой».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделал прививку от ковида. После вакцинации глава государства чувствует себя хорошо, отметил представитель Кремля. По словам Пескова, в среду, 24 марта, у российского лидера планируется «полноценный рабочий день».

Как сказала «ВМ» Ярцева, Владимир Путин, несмотря на свой статус, остается таким же обыкновенным человеком, поэтому и правила ухода за собой после вакцинации для него будут такие же, как и для всех.

— В день прививки можно спокойно даже бокал вина выпить, — заявила Ярцева.

По ее словам, максимум, что может случиться с человеком после вакцинации, — это небольшая слабость на пару дней, легкая ломота и однократный подъем температуры. В последнем случае, добавила эксперт, это «либо пройдет само, либо поможет парацетамол». Иммунолог подчеркнула, что пациент может вообще «не заметить вакцинации», если он соблюдает баланс между режимом труда и отдыха.

— Единственное, я рекомендую воздержаться после прививки от интенсивных тренировок, а также от поездок, которые предполагают смену климата, так как это несет дополнительную нагрузку на нервную систему. В целом нужно работать в немного более щадящем режиме, — заключила собеседница «ВМ».

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