Песков не сказал, какой вакциной от коронавируса привился Путин

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не назвали вакцину, которой привился президент России Владимир Путин, однако заявили о надежности всех трех российских препаратов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 24 марта.

По его словам, три российские вакцины от коронавируса являются абсолютно эффективными и безопасными. Песков отметил, что из-за надежности всех препаратов нет разницы, каким из них привился президент.

— Какую именно вакцину выбрал президент — это знают он и врач, который делал ему прививку, — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путину еще предстоит сделать второй укол вакцины «недельки через три», сообщает Интерфакс.

Президент России привился от коронавируса во вторник, 23 марта. Ранее Песков сообщал, что Путин чувствует себя хорошо и в среду, 24 марта, начнет полноценно работать.

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