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Голикова рассказала, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19
Фото: пресс-служба Совфеда

Голикова рассказала, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Необходимо привить почти 69 миллионов россиян, чтобы сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник, 23 марта.

— Мы для себя определили количество граждан, которых нужно привить для достижения коллективного иммунитета. Это почти 69 миллионов человек, — рассказала она.

Этих цифр при сохранении текущих темпов можно будет достичь к августу 2021 года, отметила вице-премьер в интервью передаче «Антонимы».

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Татьяна Голиковакоронавирусколлективный иммунитет
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