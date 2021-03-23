Татьяна Голикова объяснила рост заболеваемости коронавирусом за рубежом

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила подъем заболеваемости коронавирусом в зарубежных странах. По ее словам, за рубежом люди часто сидели дома, не вырабатывая при этом коллективный иммунитет.

Вице-премьер сравнила развитие эпидемиологической ситуации в России и в других странах.

— Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса, — сказала Татьяна Голикова.

Помимо этого, вице-премьер в интервью телеканалу RT отметила, что коллективный иммунитет в России поможет со временем отказаться от ношения масок.

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