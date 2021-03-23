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Голикова назвала дату начала поставок «КовиВак» в гражданский оборот
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Голикова назвала дату начала поставок «КовиВак» в гражданский оборот

Виктория Родимкина

Здоровье

Первые поставки в гражданский оборот вакцины от коронавируса Центра имени Чумакова «КовиВак» начнутся 28 марта. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 22 марта.

— По-моему, 28 марта первые поставки «КовиВака» Центра Чумакова, — сказала вице-премьер в интервью телеканалу RT.

Татьяна Голикова отметила, что с конца марта в России наступает такое же масштабирование по вакцине «ЭпиВакКорона» новосибирского научного Центра «Вектор». По словам вице-премьера, полмиллиона доз этой вакцины будет поступать в гражданский оборот.

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