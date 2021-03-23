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Пункты вакцинации от коронавируса откроются еще в двух торговых центрах Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пункты вакцинации от коронавируса откроются еще в двух торговых центрах Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 2Карта всех событий

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции откроются в столичных торговых центрах «Ереван-Плаза» и «Щука». Об этом сообщила пресс-служба комплекса социального развития Москвы во вторник, 23 марта.

Уточняется, что пункты начнут работу с 24 марта. Помимо этого, вакцинация возобновится в торговых центрах «Европейский» и «Гагаринский», а организацию прививок от коронавируса в ТЦ «Рио» Ленинский продлят до 27 марта.

Прививку от COVID-19 делают бесплатно, без предварительной записи. Для ее получения нужно предъявить паспорт, полис обязательного медицинского страхования.

Также в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации от коронавируса. Они принимают горожан в ГУМе, театре «Геликон-опера», во флагманский офисах «Мои документы» и других городских пространствах, сообщает Интерфакс.

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