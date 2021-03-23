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Вакцинированные москвичи станут донорами плазмы для лечения коронавируса
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Вакцинированные москвичи станут донорами плазмы для лечения коронавируса

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Пехотная улица, 3с1Карта всех событий

В столице началось исследование, в рамках которого лечение пациентов с коронавирусом будут проводить с помощью плазмы москвичей, которые сделали прививку от COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 23 марта.

По ее словам, первые доноры сдали плазму в городской клинической больнице № 52, в исследовании поучаствуют несколько сотен доноров и 120 реципиентов.

— Плазму передают в столичные стационары для переливания добровольцам, которые лечатся от коронавирусной инфекции, что позволит оценить эффективность и безопасность метода, — сказала заммэра.

Доноры прошли полное обследование, получили консультацию врача-трансфузиолога и сдали необходимые для допуска к сдаче плазмы анализы.

Заведующая отделением переливания крови ГКБ № 52 Оксана Карпова отметила, что потенциальные доноры также прошли предварительную проверку на наличие вирус-нейтрализующих антител. Им предлагается стимулирующая выплата в размере 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание в размере 1212 рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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