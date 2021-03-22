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Мэр Москвы поблагодарил сотрудников центров госуслуг за помощь горожанам при вакцинации
Фото: АГН Москва

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников центров госуслуг за помощь горожанам при вакцинации

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за помощь в работе с гражданами, которые хотят сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать в торговых центрах и других общественных местах два месяца назад. Они принимают горожан с 10:00 до 21:00. Желающих сделать прививку встречают, провожают и консультируют более трех тысяч добровольцев центра «Мосволонтер».

— С навигацией, заполнением документов и ответами на вопросы помогают 160 сотрудников центров госуслуг. Спасибо за вашу помощь! — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников центров госуслуг за помощь горожанам при вакцинацииФото: vk / Cергей Собянин

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вакцинацияМоскваСергей Собянин
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