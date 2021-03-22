Путин даст старт работе завода по выпуску «Спутника V» в технополисе «Москва»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял предложение председателя совета директоров «Р-Фарм» Алексея Репика дать старт работе завода по производству вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса в понедельник, 22 марта.

По словам Репика, это будет самый большой технологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе. Вакцины с завода должны поступить в гражданский оборот в апреле-мае. План производства на второй квартал составляет 20 миллионов доз «Спутник V» и десятки миллионов доз «Спутник Лайт». Репик пригласил Путина дать старт работе завода, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России