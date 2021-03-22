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Путин даст старт работе завода по выпуску «Спутника V» в технополисе «Москва»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Путин даст старт работе завода по выпуску «Спутника V» в технополисе «Москва»

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял предложение председателя совета директоров «Р-Фарм» Алексея Репика дать старт работе завода по производству вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса в понедельник, 22 марта.

По словам Репика, это будет самый большой технологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе. Вакцины с завода должны поступить в гражданский оборот в апреле-мае. План производства на второй квартал составляет 20 миллионов доз «Спутник V» и десятки миллионов доз «Спутник Лайт». Репик пригласил Путина дать старт работе завода, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.

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