Дочери Путина привились от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Дочери Путина вакцинировались от коронавируса российским препаратом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент ранее сообщал, что его дочь стала одним из добровольцев и привилась от коронавируса. Песков подтвердил эту информацию.

— Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил, — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что дочери российского лидера привились от коронавируса российской вакциной, пишет РИА Новости.

Ранее Песков рассказал, когда Путин вернется к обычному графику работы.

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