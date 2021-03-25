Путин планирует расширять географию поездок после появления антител

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин будет расширять географию посещения различных объектов, когда у него появятся антитела. Об этом глава государства рассказал во время встречи с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

Он уточнил, что в четверг, 25 марта, собирается посетить новое здание одного из театров в Москве.

— Прививку, как вы знаете, сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее, — отметил Путин.

Во время встречи Путин также получил приглашение посетить Российскую государственную детскую библиотеку от ее директора Марии Веденяпиной. Глава государства поблагодарил ее за приглашение, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не рассказал, какой из трех вакцин привился президент России.

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