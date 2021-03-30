Песков рассказал, почему россияне не спешат прививаться от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил нежелание граждан прививаться от коронавируса скептическим отношением к прививкам.

— Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам, — сказал пресс-секретарь главы государства в интервью газете «Аргументы и факты».

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 марта, сделал прививку от COVID-19. Какой из трех российских вакцин он привился — пока неизвестно. В Кремле отказались показывать сам процесс вакцинации, так как президент не пожелал делать это публично. По мнению Дмитрия Пескова, глава государства и так делает достаточно для здоровой пропаганды вакцины.

Он также добавил, что как только Россия выйдет на новые объемы производства, больше людей захотят привиться, потому что «искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь».

Сам вирус, по словам Пескова, никуда не уйдет.

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