«Он уже не уйдет»: Песков оценил перспективы ситуации с коронавирусом

Фото: Администрация Президента РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что окончательно справиться с коронавирусом очень сложно и добавил, что COVID-19 уже никуда не уйдет.

— Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами, — цитирует Пескова издание «Аргументы и факты».

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что дату послания Федеральному собранию объявят своевременно, а также назвал дату подачи декларации о доходах Путина.

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