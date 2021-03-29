Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Роспотребнадзор смягчил антиковидные требования по организации детского отдыха в России. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, число детей в лагерях не должно превышать 75 процентов от общей вместимости. Кроме того, региональные власти могут разрешить работу палаточных лагерей.

Уточняется, что работники лагерей должны будут еженедельно обследоваться на коронавирус или не проживать на территории отдыха детей.

Изменения внесли в санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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